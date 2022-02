En Bolívar producen miel de abejas para prevenir el trabajo infantil

Felipe Chaparro, director de Pilares, aseguró: “Todo nace de un estudio pre-situacional que hicimos para conocer las razones por las cuáles aún hay tantos casos de trabajo infantil. El resultado nos mostró que muchas veces se debe a que las familias, especialmente de áreas rurales, no tienen ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas”.

Esto no quiere decir que en otras partes de Colombia no exista una alta tasa de trabajo infantil, sino que muchos territorios no reportan en la plataforma del SIRITI. Los municipios de Bolívar que reportan son conscientes de la situación real y en esa medida trabajan conjuntamente con la sociedad civil y otras entidades como el ICBF para la erradicación del trabajo infantil.