En el hospital de Marialabaja trabajan “sin salarios y sin insumos”

“No nos pagan desde hace 8 meses, nos deben la seguridad social, la salud. No tenemos unas condiciones dignas para trabajar y si salimos de vacaciones nos vamos sin un peso. ¿Cómo mantenemos a nuestras familias? ¿Quién nos ayuda?, nadie. Nos toca hacer maravillas para poder comer, pagar los recibos y demás”, explica uno de los trabajadores de la salud de la ESE Hospital Local de Marialabaja, quien prefiere omitir su nombre.

Atlántico no ha recibido notificación oficial de presencia de la variante Delta

Atlántico no ha recibido notificación oficial de presencia de la variante Delta

“No podemos seguir trabajando sin recibir un sueldo. Hay 22 personas que están pendientes de pensión pero no han podido acceder a ella porque la administración del hospital no ha pagado, además en el hospital no hay insumos, estamos como en la época de antes, que debemos pedirles a los familiares que compren los algodones, jeringas y demás”, señala Pedro Muñoz Pacheco, de la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas (Anthoc).