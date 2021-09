Fallos abren paso al desalojo de Cachenche

NO TUTELADOS

NIEGAN DESACATO

También estaba en trámite un incidente de desacato propuesto por Enaldo Tovar, presidente de la Asociación de Campesinos Montes de Dios, y Judit Ramírez, miembro de la misma asociación, en contra de Juan Pablo Valbuena, gerente norte de la SAE, por el presunto incumplimiento de un fallo en el que el juez niega la tutela de los derechos fundamentales, pero conmina a la Sociedad a que coordine con la ANT, como administradora del fondo y del procedimiento de inclusión en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (Reso) y adjudicación a campesinos sin tierra, junto con la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía Municipal de Turbana, con el fin de que procedan a realizar la identificación y clasificación de los campesinos ocupantes del predio Cachenche. Lea aquí: Campesinos de Cachenche hicieron plantón en Mamonal

Sin embargo, el incidente fue negado. Para el juzgado, “la orden de tutela impartida se viene cumpliendo coordinadamente por parte de la SAE en asocio con la ANT y otras entidades gubernamentales (...) En el informe solicitado de oficio a la ANT se tuvo conocimiento que la incidentante Judit Ramírez, pese a tener la información, no ha diligenciado el Formulario de Sujetos de Ordenamiento (Fiso), mecanismo a través del cual se adelantan los procesos de valoración para definir la inclusión en el Reso, hecho que valora el juzgado como inadmisible ante la reclamación personal de incumplimiento de orden judicial por parte de la SAE, pues no es apropiado endilgar responsabilidades a la parte contraria cuando no se han cumplido las propias”. El Universal intentó comunicarse con Tovar, para conocer su reacción a los fallos y cómo avanza para ellos este proceso de desalojo, sin embargo no se tuvo respuesta.