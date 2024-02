La tanqueta antidisturbios que hoy reparte agua ante sequía en Villanueva

Ese martes 13 de febrero la comunidad del corregimiento de Zipacoa, jurisdicción de Villanueva, sedienta y enardecida por la falta del preciado recurso, vislumbró un objeto que se acercaba, lo vieron con dificultad camuflado detrás de ondas de calor, esas que no se pueden ver, pero que emanan con ferocidad de la tierra.

“La situación del agua potable en Zipacoa tiene ya alrededor de cinco años, y exactamente tres años atrás vino un proyecto por medio de Aguas de Bolívar, donde instalaron toda la acometida desde la vía de Villanueva hasta el corregimiento, se hicieron todas las conexiones en el pueblo y las pruebas, pero el proyecto llegó hasta ahí. No hemos recibido ninguna gota de agua por medio de esa tubería, y actualmente la estamos pasando feo. Los carrotanques de agua en la semana van una o dos veces, se podrán imaginar un pueblo de casi 3.000 habitantes, a escasos 25 minutos de Cartagena, y que tiene que cubrir necesidades de alimentos y aseo personal”, contó Mariano Contreras, habitante del corregimiento a El Universal.

El pasado 13 de febrero, la tanqueta de la Policía se convirtió en un héroe, de manera arbitraria se diría que como un Optimus Prime , pero sin transformaciones ficticias y de película. En este escenario caribe, en el mundo real, el villano no es una figura de carne y hueso, sino una situación que con desespero se siente en la piel, y en las porcelanas vacías que reposan en los patios; la cruel sequía de quien nadie tiene la culpa, pero de la que pocos deciden hacerse cargo, y acaba en desolación. Lea también: Oagrd sigue adelante con la implementación de la ‘Ruta del agua’

“Esta semana llegó el Comando Central de Policía con la tanqueta, hicieron el recorrido y entregaron lo que pudieron, la gente recogía el agua hasta en bolsas, eso la verdad fue de gran ayuda, pero ojalá pase más seguido, porque este pueblo no da abasto. Necesitamos una solución permanente, por la falta de lluvia aquí las reses están desmejoradas, se han perdido cultivos de yuca y maíz también. Como no llueve, los patios están secos, se han hecho quemas en predios y no hay forma de apagar esos incendios”, puntualizó Contreras.