Protesta en Marialabaja por obras en uno de los principales colegios

“Ya comenzó mayo y aún no tenemos nuestros salones, nos habían dicho que en abril los iban a entregar y nos quedamos esperando. Todavía los están arreglando”, sostuvo una de las jóvenes manifestantes, quien pidió no revelar su nombre.

“El Rafael Uribe Uribe no solamente salió priorizado por el departamento para la construcción de diez aulas, sino que la primaria también fue favorecida por la Alcaldía, que hace una gran inversión superior a los 1.000 millones de pesos. Nosotros le hacemos otras diez aulas para que esos niños tengan un espacio propio, amplio y bien dotado. Incluso, estamos pagando un arriendo a un colegio privado para que los niños no pierdan ni un día de clases. No les estamos violando ningún derecho, al contrario, les estamos garantizando la debida atención”, sostuvo la mandataria.

Respecto a la falta de algunos docentes, Raquel Sierra indicó que, a pesar de la Ley de Garantías, se están haciendo las gestiones pertinentes con la Gobernación de Bolívar ante el Ministerio de Educación Nacional para que los nombramientos puedan darse lo más pronto posible.