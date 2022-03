Por mal estado del colegio de Matuya, bloquearon vía San Onofre

Lo mismo opina la madre de familia, Eney García: “Yo estoy preocupada por esta situación que vivimos en la institución Luis Beltrán, sede Matuya. No es posible que después de dos años estemos padeciendo por estas cosas. Queremos soluciones”.

“Decidimos bloquear la vía porque a la institución le hace falta silletería, el mejoramiento de la infraestructura y docentes de lengua castellana e inglés. Hemos enviado cartas a la Secretaría de Educación Municipal y a la Alcaldía, pero no hemos recibido respuestas”, dice Luis Berrío, representante de la junta de padres de familia.

¿Qué pasa?

Verónica Monterrosa, secretaría de Educación Departamental, explicó que esta sede educativa no está incluida en el Plan de Infraestructura Educativa que consiste en la construcción de 13 nuevos colegios y la realización de 145 mejoramientos en sedes urbanas y rurales. Incluidos otras 66 mejoramientos sedes rurales con recursos del fondo de financiación de infraestructura educativa del Ministerio de Educación Nacional. Lea aquí: ¿Cómo avanza el Plan de Infraestructura Educativa en Bolívar?

“En Marialabaja se contemplaron dos mejoramientos dentro de esta gran apuesta que son los de Retiro nuevo y en San Pablo. ¿Por qué no figura San Luis Beltrán de Matuya? Porque esta institución con sus sedes educativas, no se encuentran debidamente legalizadas. En el caso de Matuya no tiene sana posesión”, indicó Monterrosa.

Debido a esto “es imposible que se inviertan recursos del plan de infraestructura que ya está en ejecución y otros como recursos nacional o de cooperación internacional hasta tanto no se tenga certeza de la legalidad de dichas sedes”.