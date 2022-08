Quematón en Arjona: “El pueblo está cansado de pagar facturas tan caras”

El municipio de Arjona amaneció hoy con una nueva protesta, y como se ha vuelto costumbre, esta vez también relacionada con el servicio de energía eléctrica.

Un numeroso grupo de habitantes se tomó las instalaciones de la sede principal de atención de la empresa Afinia en esa población, para manifestarse pacíficamente por varias situaciones que ellos consideran muy adversas. La protesta incluyó una quematón de facturas en plena vía.

“Después de la última reunión hace un mes en la que Afinia se comprometió con la comunidad, el Concejo, la Alcaldía, la Asamblea y otras autoridades, no ha cumplido con lo pactado, al contrario, el servicio cada día es peor. Dijeron que iban a revisar el tema de la alta facturación y eso no ha sucedido, los recibos siguen llegando con precios muy exagerados. En un debate público el gerente Eder Buelvas dijo que él no era quién para determinar la baja de esos recibos, si él como gerente no tiene las competencias para arreglar entonces como usuarios nos preguntamos quién nos va a responder”, expresó el concejal Luis Ortega, presente en la manifestación.

Según el servidor público, cuando existía Electricaribe una familia promedio pagaba entre 60 y 70 mil pesos mensuales, pero ahora con Afinia las facturas en promedio van de 200 mil pesos en adelante.

“Es inaudito ese incremento tan abismal, sobre todo cuando el fluido eléctrico se va constantemente por largas horas. Además el voltaje es malo, muchos electrodomésticos se han dañado. Aquí está el pueblo alzando la voz porque no queremos más atropellos”, añadió Ortega.