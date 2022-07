“Seguir en Bolívar o pertenecer al Atlántico”: la puja de Galerazamba

Mirta Alvarado Castro, quien desde hace 68 años habita en el corregimiento, manifestó: “Galerazamba toda la vida ha pertenecido al Atlántico. No sé por qué legalmente las cosas no se han dado. Apoyo la iniciativa de ser del Atlántico”.

Meléndez recalcó: “Esperamos que esa petición que les hicimos, con el apoyo de más de 400 firmas, surta efecto, tomen en consideración de la voluntad del pueblo y no sigan con el acuerdo. Es lo que nosotros les hemos pedido”.

“Nosotros le solicitamos al gobernador de Bolívar y a la gobernadora del Atlántico, por medio de un documento, que no continuaran con ese acuerdo de voluntades, que sea el IGAC con el proceso de deslinde que se trae el que diga por dónde va el límite y el informe se le pase al Congreso, en las comisiones de Cámara y Senado, para que sean ellos quienes conforme a la Ley 1447 de deslinde definan nuestra situación”.

Guillermo Meléndez Jiménez, pensionado del Estado, añadió: “Para nosotros ha sido nula la administración de la Gobernación de Bolívar. No contamos con los servicios necesarios y adecuados. Todo es a punta de sufrimiento y eso es lo que nos ha obligado a levantar la cabeza y trabajar para que nuestro pueblo pertenezca al departamento del Atlántico”.

“Del cielo a la tierra”

Los promotores de la iniciativa señalan que Galerazamba, reconocida por sus salinas, tendría “múltiples beneficios” si pasa a ser gobernada por el Atlántico.

“Nos cambiaría la vida del cielo a la tierra. Lo principal es que nosotros no tenemos agua potable, que es el líquido vital. Podríamos tenerla operada por la Triple A. Segundo, el hospital presta un servicio muy irregular. Dos a tres veces por semana y solamente consulta externa. No tiene implementos, no hay algodón ni alcohol, nada para atender una emergencia”, dijo Meléndez.

Además, indicó: “El sistema de saneamiento básico en cuanto a lo que tiene que ver con acueducto, alcantarillado y recolección de basuras es muy irregular, a pesar de que estamos en pandemia. Pasamos trabajo con la recolección de las basuras, el alcantarillado cada tanto se tapa y las aguas residuales se rebosan en las calles. Además, la infraestructura educativa está deteriorada por falta de mantenimiento”.