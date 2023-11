Vendía bollos y pescados para estudiar, y ahora es alcaldesa de Calamar

¿Qué te impulsó a seguir en el camino electoral, a pesar de los ataques que aseguras que sufriste durante la campaña?

Cuando decidimos emprender un proyecto lo hicimos con carácter, con valentía y con la plena convicción de que el camino no iba a ser fácil y más en nuestra condición social y en mi condición de mujer. Siempre nos han visto a las mujeres como el sexo débil y buscan la manera de intimidarnos o de crear escenarios fuertes que nos lleven a dejar a un lado nuestros proyectos. Cuando me amenazaron tuve mucho miedo en un momento, pero siempre le decía a la gente: ‘vamos a luchar, no tengamos miedo, vamos a vencer las limitaciones’. Yo tenía en ese momento dos opciones: renunciar y salir corriendo o pararme firme y decirle a ellos que no les temía.

¿Qué sientes al ser una de las alcaldesas más jóvenes del país?

Es una satisfacción muy grande poder ver el fruto de tu esfuerzo y tu perseverancia y saber que esta lucha y que esta victoria que hoy tenemos va a ser inspiración para muchos jóvenes en Colombia y en Calamar. Nos han metido en la mente que somos el futuro en el presente, y los jóvenes somos el presente y estamos llamados a construir un mejor futuro. Siempre he confiado en mí y sé que puedo lograr lo que me proponga porque mi vida depende de Dios. Sabía que podía llegar lejos, pero nunca pensé que fuera en tan poco tiempo. Lea: Duras críticas del alcalde de Santa Catalina en Bolívar a Afinia

Sus estudios...

Detrás de toda persona hay una historia. Yo siempre quise estudiar Medicina o Derecho, pero por cuestiones económicas no pude. Una tía me dio una beca para estudiar Contaduría y me enamoré de la carrera. Fue muy duro el proceso, saber que tienes un sueño y que no puedes alcanzarlo por falta de oportunidades y de recursos. Cuando obtuve mi diploma de contadora le prometí a Dios que así como él me había dado la oportunidad de ser una profesional, me diera la oportunidad de ser instrumento en la vida de otros jóvenes y que era un compromiso mío con él ayudar a más jóvenes de Calamar a que incursionaran en la educación superior.