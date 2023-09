Tomás Oviedo, el abogado en ejercicio más longevo de la Región Caribe

Tomás Oviedo Pastrana.

Como la vida del abogado está llena de excepciones, el COVID-19 lo obligó a cerrar su lugar de trabajo y le impidió ejercer: “Yo me salvé porque tenía las dos vacunas”, dice entre vivas carcajadas y asegura que está perfecto de sus facultades mentales que le permiten responder ante sus clientes y los jueces. Así que él seguirá trabajando hasta que Dios lo permita.

Tomás Oviedo Pastrana no ha cerrado las puertas del lugar que se convirtió en refugio para su comunidad, y a ella siguen recurriendo cuando los problemas se avecinan.

Tiene gran experiencia en los tribunales y juzgados de derecho civil y de familia. Trabajó como Secretario de gobierno de Córdoba en 1968 en Montería, donde recuerda vivir entre los hoteles de la época y regresar cada vez que podía a las calles que lo vieron nacer y a la familia que lo esperaba. Lea: Crónica: Macondo en la mejor biblioteca del mundo

Ha vivido y evoca hitos que conforman la historia de Colombia como la caída de la hegemonía conservadora, la dictadura de Roja Pinilla, el premio Nobel de Literatura de Gabriel García Márquez, la tragedia de Armero, la promulgación de la Constitución de 1991, los intentos y el proceso de paz de Colombia con grupos insurgentes armados, el primer gobierno de izquierda del país, y como sus vecinos el Ñoño Elías y Emilio Tapia, los dos de 46 años, entraron al oscuro mundo de la corrupción colombiana. Y aunque su pueblo tenga a estas personalidades de la política como héroes, al final del día, quien está para ayudar y resolver chicharrones jurídicos es, como lo llaman sus sobrinos, el tío Toto.

El concejal más joven de Sahagún

En su cédula reposan cuatro dígitos que hablan de su recorrido como abogado y ciudadano. Fue concejal de Sahagún en 1945 y se consagró como el más joven en el cargo con 20 años.

Le pregunto, entre la curiosidad que me genera su voz tan presente, que si tiene ganas de ejercer otra vez el cargo público y manifiesta que por ganas no es, por dinero sí.

“Quizá no lo haga porque para eso hay que comprar votos. Yo no compro y no tengo plata para hacerlo”, vuelve a soltar una carcajada libre y larga, de esas que dan vida.

Recuerda, además, que si aquel acontecimiento llegara a suceder, sería el concejal más joven y más viejo en el cargo de concejal.

En septiembre de 2010, hace 13 años, en Cartagena de Indias, fue condecorado por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal como el litigante con más años de ejercicio profesional. Hoy, es reconocido como el abogado, en ejercicio, más longevo del país.

Tomás Oviedo es un jurista encantado de la virtualidad, pues le permite trabajar desde su oficina, ahorrar tiempo valioso para su edad y dedicarlo a cuidar de su salud y familia. “Con el internet y el correo electrónico estoy al día, actualizado de las últimas sentencias de las Cortes, del Consejo de Estado”.