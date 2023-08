En busca del secreto para perdonar: una exploración a víctimas del conflicto

El perdón da lugar a un proceso psicológico de reevaluación o distanciamiento emocional de los recuerdos sobre ofensas pasadas, en el caso de cualquier ser humano; o sobre violaciones de derechos humanos y abusos, en el caso de las víctimas del conflicto armado.

Esto significa que al perdonar puedes recordar de manera diferente lo ocurrido, liberándote un poco o mucho de la pesadumbre. O al menos es esa la hipótesis que maneja el proyecto ‘Olvidar y perdonar: una exploración de las conexiones entre memoria y perdón’. Lea: “Veíamos más sangre humana que peces”: víctimas del Dique a la JEP

Pero, ¿qué pasa con quienes han sido víctimas del conflicto armado y por más que quieren sienten que no pueden perdonar, ni liberarse del peso del rencor, la ira, el resentimiento, la tristeza o la molestia?, ¿qué pasa con quienes simplemente no quieren perdonar?, o ¿qué pasa con quienes no se sienten listos para hacerlo, y por esto viven sumidos en la pena o en el desasosiego? Lea: Mujer y sus hijos rogaban que no mataran al padre de la familia... fue en vano