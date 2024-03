El colegio de una vereda en Gambote que está olvidado y “detenido en el tiempo”

Más de 12 años han pasado y hasta el sol de hoy no se ha puesto en marcha la construcción de las aulas del colegio Cruz del Dique. A muchos de los padres de familia les ha tocado mandar a sus hijos a corregimientos cercanos debido a las deplorables condiciones de la escuela.



Padres de familia y docentes denuncian el mal estado en la infraestructura del colegio de la vereda Cruz del Dique en Gambote (Arjona). Son 24 niños entre primero y quinto de primaria, incluyendo a un niño discapacitado, que en este año están asistiendo a la institución y que son atendidos por un solo docente en aulas que se caen a pedazos por el tiempo que ha pasado por ellas. Lea también: Cardique responde ante alarmante caza ilegal del Chavarrí en Gambote



“Tengo tres años de estar trabajando solo en esta sede educativa porque la población ha venido bajando y se llevaron al otro docente. Trabajo como docente multigrado, estoy esperando una capacitación, pero hasta el momento no la han dado. Me quise ayudar con una colega, pero no me lo permiten porque no hace parte del grupo de docentes”, expresó el profesor Osvaldo Olivo.



El origen del problema

Con la ola invernal del 2010 se deterioraron las obras en concreto de la institución educativa y optaron el año siguiente en parar tres aulas nuevas para dar clases, dichas aulas se realizaron en madera y según lo expresado por el docente del lugar, se acordó que no deberían permanecer más de 3 años, pues debían construirse en cemento. El uso de las aulas palafíticas se ha extendido.