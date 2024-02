“Queremos que se vaya el rector”: padres de familia del colegio María Reina

Y siguió: “El rector en estos momentos tiene 15 denuncias graves en la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. Vamos a bloquear y a cerrar el colegio, ni los estudiante ni los profesores irán hasta que cambien al rector Fredy Quintana. Hacemos un llamado a la Secretaría de Educación para que nos cambie al rector y que el colegio pueda progresar”

En esa misma línea, Mary Montalvan dijo: “Asistí a la cita para una asamblea en la institución y, por orden del rector, los vigilantes no me dejaron pasar, no quiere que haga parte del consejo de padres. Él ha tenido retaliaciones en contra de todos los que no hemos apoyado sus malos manejos y hemos denunciado estas anomalías. Ya estamos cansados. Tiene al colegio casi en el colapso. En representación de los padres de familia exigimos a la Secretaría de Educación el traslado de este señor que declaramos persona no grata”.