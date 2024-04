“Es hora de que el presidente Petro intervenga el mercado de la energía”

Como el tema principal era el de defraudación de fluidos o robo de energía, el exfical Montealegre dijo que en primer lugar, para combatir el delito de defraudación de fluidos se requiere una reforma legislativa, “porque la actual es una regulación antitécnica; es una regulación que se presta a muchas ambigüedades y creo que el mecanismo de haber convertido la defraudación de fluidos en un delito especial en Colombia no ha surtido los mecanismos de política criminal y de prevención del hurto de energía que se buscaban en el congreso de la República”.

“Las cifras en la Costa, las que acaban de dar, de pérdidas en algún momento de 2.000 millones de pesos diarios, pues son unas cifras supremamente altas, porque el robo de energía, el hurto de energía, defraudación de fluidos, en este en este momento, desafortunadamente se les encarga a todos los usuarios. Entonces, cada vez que se están perdiendo a diario en la Costa 2.000 millones de pesos, la pérdida no es básicamente para la empresa, sino que es una pérdida para todos los ciudadanos de Barranquilla y de la Costa en general”, manifestó.

Añadió que tiene que existir en un replanteamiento de política criminal, de hacer un rediseño de unas normas que verdaderamente permitan la lucha contra este flagelo, "porque estas son las cifras de la Costa, pero a nivel nacional estamos hablando de millones de pesos que tenemos que pagar absolutamente todos los colombianos".

“Creo que ya es hora de plantear una reforma para permitir mecanismos verdaderamente eficaces en la lucha contra este delito. Una primera propuesta es la que el Gobierno Nacional, se puede trabajar desde el Ministerio de Minas, se crearon una comisión de análisis de política criminal para poder presentar una reforma legislativa que le dé al Estado colombiano y a la justicia verdaderas herramientas en la lucha contra la defraudación de fluidos, porque no se trata de pérdidas individuales para una empresa, para la empresa Air-e, para la empresa Afinia, etc. etc., sino que las pérdidas están recayendo en todos los colombianos, especialmente los ciudadanos de la Costa”, afirmó Montealegre.

Sostuvo que una buena política legislativa y de combate contra este tipo de delitos, unas nuevas herramientas más eficaces, a la postre determinarán bajar los costos de la energía. Ya se ha explicado que los costos de la energía provienen básicamente de las generadoras de energía.

“Durante la pandemia y durante los fenómenos de escasez los grandes beneficiarios que se han llevado billones y billones y billones no son los distribuidores de energía, no es Air-e, no es Afinia, son los grandes generadores que han ganado injustificadamente billones y billones de los colombianos y por qué razón, porque debe existir una mayor regulación del Estado en el mercado de la energía”, manifestó.

Indicó que en materia de constitución económica indica que Colombia es un Estado social y democrático de derecho, "de que estamos hablando de una economía social de mercado. ¿Qué significa que Colombia tiene economía social de mercado? Eso significa que tiene que existir un equilibrio entre la mano visible del Estado y la mano invisible del mercado. Significa que aquí no hay un neoliberalismo transa, no hay un liberalismo salvaje en el sentido de que las reglas, los precios todos salgan de la oferta y la demanda, sino que puede existir una intervención del Estado en la economía real y un mecanismo de intervención real de la del del Estado la economía a través de la regulación”.