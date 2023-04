Familia Díaz: Si no allanan la finca Las Flores, la vedad quedará enterrada

“Solicitamos a las autoridades de manera urgente, allanar el predio mencionado y evitar que los autores de asesinatos del paramilitarismo y sus cómplices, desaparezcan los restos”, expresaron los familiares del ex alcalde de El Roble.

Con el allanamiento se busca interrumpir la remoción de tierras que se lleva a cabo en dicha finca y evitar la destrucción de los restos óseos que según testigos, se encuentran en dicho lugar.

“Solicitamos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investigue a Salvador Arana Sus, por el posible ocultamiento de sus bienes. Así mismo, solicitaremos a la Fiscalía General de la Nación, se vincule judicialmente a Said Isaac Tatis, al proceso por el crimen de nuestro familiar y otros delitos que pudieron haberse configurado por su actuar”, reza aparte de un comunicado enviada los medios de comunicación.

Según los familiares del asesinado ex mandatario local, la información sobre la presunta presencia de fosas comunes en dicha finca se tiene de hace tiempo y no la habían divulgado porque no confiaban en las entidades competentes del Estado, las cuales tienen la responsabilidad de hacer las respectivas investigaciones.

Igualmente, se tenía el temor de alertar a los responsables de dichas muertes y que estos tuvieran oportunidad de desaparecer los restos y retirar los cuerpos del mencionado predio, lo cual ya pudo haber ocurrido, si se tiene en cuenta que la Fiscalía ya hizo una búsqueda orientada por alias alias ‘Gocha’, quien antes de ser asesinado, afirmó que en el lugar habían varios cuerpos.