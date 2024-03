Firman acta para avanzar en reparación a víctimas del conflicto en Atlántico

Karen Pérez Angarita, coordinadora de la Oficina de Gestión de Paz y Víctimas del Conflicto de la Gobernación del Atlántico, indicó que se llegó a un acuerdo para darle cumplimiento al auto de la JEP. “Este es un paso importante para que las víctimas del conflicto del departamento cuenten con esa ruta en la que exaltará su memoria”. Le puede interesar: Junior y Nacional empataron sin goles en el Estadio Metropolitano

La alcaldesa de Manatí, Yaneris Acuña Cervantes, indicó que el compromiso adquirido por los territorios se materializará con ese monumento que no solo servirá para homenajear a las víctimas, sino que enviará un mensaje poderoso de no repetición para que los actos de barbarie del pasado no vuelvan.