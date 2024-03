Identifican a joven encontrado muerto en Campo de la Cruz: era mototaxista

Edwin Insignares, padre del joven muerto, narró que su hijo Iván Darío estaba desaparecido desde la noche del sábado 23 de marzo, cuando alrededor de las 8:00 de la moce tuvo una conversación con su madre y él dijo que estaba bien, que no se preocuparan.

El señor Insignares dijo que en las horas de la tarde de ese sábado 23 de marzo tuvo una conversación con su hijo y este la manifestó, vía celular, que no se preocupara, que no estaba haciendo nada malo. “Me dijo: ‘relajate que no estoy haciendo nada malo”.

Manifestó que se preocuparon de que no llegara a la casa, porque Iván Darío siempre se reportaba temprano. Por eso después de que habló con su madre y no llegaba ellos empezaron a preocuparse y empezaron a indagar por él. Sus amigos les dijeron que había salido a hacer una carrera hacia el municipio de Santo Tomás y que de allí había regresado a Sabanalarga, pero no supieron más de él.

En medio del dolor, el señor Edwin Insignares dijo que las malas noticias les llegaron por la información que se hizo en las redes sociales. Se enteraron de que Iván Darío había sido encontrado muerto en el municipio de Campo de la Cruz. “Los hechos son confusos, nosotros nos enteramos por Facebook el domingo, pero él estaba desaparecido desde el sábado y lo estábamos buscando”.

Según el reporte de Medicina Legal, el joven presenta un fuerte golpe en la frente y ese sería la causa de su muerte.

Entre tanto, los familiares piden a las autoridades el esclarecimiento de este hecho y que se encuentre al a los responsables de este crimen. “Queremos que se haga justicia”, terminó diciendo.