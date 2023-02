Le robaron la identidad para sacar un crédito de 24 millones en Barranquilla

¡De no creer! Los robos de identidad no son algo que solo ocurre en las películas; donde los villanos toman el rol de un inocente para hacer de las suyas. Un hecho similar ocurrió en Barranquilla. Delincuentes buscaron la forma de falsificar la identidad de un docente, y no solo eso, también solicitaron en su cuenta bancaria un préstamo millonario.

El profesor Carlos Rojas asegura que desde hace tiempo no solicitaba créditos, ni hacía movimientos grandes en su cuenta. Las sorpresas empezaron un día que casualmente entró a su computador y revisó su estado en la base de Datacrédito. Fue ahí donde se dio cuenta de la nueva deuda que tenía, y esta no era cualquier deuda, el crédito fue de 24 millones de pesos.