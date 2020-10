Maestros de la Costa dicen no a la alternancia educativa

Anotó que “se ha dicho siempre que los maestros somos como unos segundos padres para sus hijos, por eso queremos pedirte padre de familia que nos ayudes a proteger a tu hijo no apoyando la alternancia educativa, porque en estos momentos no hay ninguna institución educativa oficial en toda la región Caribe con la infraestructura adecuada para cumplir con las medidas de bioseguridad”.

“Por eso una vez más le decimos al Gobierno que no se haga el ‘Shakiro’: ciego, sordo y mudo. Que atienda a la Minga, que atienda a Fecode, que atienda al Magisterio, que atienda al agricultor y que atienda al pueblo en general, que hoy el pueblo le está diciendo que debe escuchar y que debe trabajar no solo para los capitalistas, banqueros y multinacionales sino para el trabajador de a pie”, terminó diciendo Castillo Pérez.

“Nosotros no estamos pidiendo nada diferente a lo que el Presidente Iván Duque se comprometió con el Magisterio, pero parece que se le olvidó, simplemente que cumpla con esos acuerdos y que deje a un lado esa idea de la alternancia educativa, que en estos momentos la mayoría de las instituciones educativas estatales no cumplen con los requisitos para cumplir con los protocolos de bioseguridad. Acá en el Atlántico lo han entendido así y por lo menos este año no habrá clases presenciales, pero en el resto del país parece que se implementará, creemos que no están dadas las condiciones todavía”, concluyó Ávila Teherán.