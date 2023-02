Mujer habría quemado con agua hirviendo a su hija de 6 años: está en UCI

“Al ingresar a la residencia la encontraron con quemaduras, señalando que su mamá le había lanzado agua caliente en su cuerpo, por lo que fue trasladada al centro médico”, según el diario El Heraldo.

La menor tiene quemaduras en hombros, brazo izquierdo, cuello, cara, tórax posterior y región lumbar.

“Todos los días calentamos agua para que ella se bañe temprano, ya que entra a clases a eso de las 6:45 a.m., y hoy pasó esto”, dijo la abuela materna de la pequeña. “No puedo afirmar qué pasó porque yo no estaba aquí, salí muy temprano cuando me llamaron y me dijeron que se había volteado una olla y le había caído a mi nieta encima. En realidad no sé cómo ocurrió”.

No hay noticias de la mamá de la niña, que es buscada por las autoridades para establecer cómo sucedieron los hechos.