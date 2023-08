“Por un favor nos metió en un lío”: Primo de Day Vásquez, ex de Nicolás Petro

¿Qué dicen los audios?

Según los audios de la conversación compartida en una transmisión en vivo de La W, se dio a conocer la conversación en la que se escucha a Liceth Castro molesta con una confrontación y aclarando que Daysuris no puede hablar por teléfono.

El mensaje sucede el 17 de febrero, 2 semanas después de que el presidente Gustavo Petro pidió públicamente que la Fiscalía investigara a su hijo. Lea también: Nicolás Petro prende el ventilador: audiencia contra el hijo del presidente

“Hola César, o sea no me gusta en la forma en la que me lo estás diciendo. Que por qué quiero que hables con Gleydys. Bueno, entonces lo que quiero es que hables con Gleydys porque Gleydys te va a decir algo y por eso es que te lo digo. No por más nada. Ahora la declaración que dio Nicolás hasta donde tengo entendido es la casa donde están viviendo. En ningún momento dijo casa de Villa Campestre. Igual esa casa no se compró porque no se logró hacer el negocio y es la verdad. Entonces yo te agradezco que conmigo no cojas la rabia, César. Por qué me dices: ¿Y por qué quieres que hable con Gleydys? Habla con Gleydys porque ella está esperando tu llamada porque Days no puede responder, Days ella no puede hablar nada por teléfono. Entonces habla con Gleydys. Por eso te lo digo César, pero no te lo digo por más nada”.

A lo que César respondió:

“Sí, no se compró, pero los dineros que se dieron, tu misma hija los denunció. Ella misma denunció esos dineros, la procedencia. Ella misma nos está jodiendo a todos”.