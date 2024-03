¡Qué tragedia! Amputan pierna a niña de 11 años atropellada por camión

“Yo me caí de la moto cuando el camión iba a cruzar y yo también lo hice porque estaba al lado, no sé en qué momento perdí el control y me caí. Entré a buscar a mi hija y no la encontraba y luego la veo debajo del camión”, narró la mujer.

El accidente se registró la tarde del domingo 17 de marzo en la calle 35 con carrera 14, del barrio La Unión. Siga leyendo: Campesinos del Atlántico piden al presidente Petro tierras para cultivar

La menor, identificada como Tamara Esther Zabaleta Caicedo, quedó debajo de las llantas traseras del pesado camión, llevando la peor parte sus piernas. La madre sufrió un golpe en una de sus muñecas, con la que se habría apoyado al caer sobre el pavimento.

La menor Zabaleta Caicedo fue llevada hasta la Clínica Campbell de Barranquilla, donde la atendieron, pero debido a la gravedad de las heridas se debió amputar una de las extremidades inferiores. Mire a ver: Mujer que murió en violento accidente en moto en La María tenía 20 años

Desde la Clínica Campbell se ha informado que la niña evoluciona favorablemente, pero lamentablemente se le tuvo que amputar una de sus piernas, debido a las graves fracturas que presentaba.

La empresa Triple A, propietaria del camión involucrado en el accidente, lamentó este hecho y dijo que está investigando el caso.