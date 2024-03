“Si no se reforma el Código Minero la gente de La Mojana muere”: Petro

“Hay que reformar el Código Minero, es una ley. Si no se reforma, La Mojana muere, la gente de La Mojana muere. Es un imperativo categórico, una urgencia”.

Fue la instrucción que el presidente Gustavo Petro dio al ministerio de Minas y Energía para la recuperación de La Mojana, en el municipio de San Marcos (Sucre), durante la presentación del plan previsto para ello.

El mandatario expuso: “El problema del mercurio se llama minería. No es una minería aquí, es una minería en el nordeste Antioqueño. Para hablar un poco de política: la decisión de Andrés Pastrana cuando hizo aprobar el Código Minero, que tenía un eje: la tierra se le entrega la gran empresa multinacional minera”. Lea también: Gobierno anuncia inversión de 2,1 billones para restauración ecológica de La Mojana

Y agregó: “Eso sigue vigente. Eso mandó a miles de mineros tradicionales a la pobreza. A los mineros tradicionales de Colombia no les dieron título, el título iba para los amigos del presidente del partido tradicional de la politiquería regional. Antioquia pidió la competencia de la Nación para dar títulos. ¿A quién le dieron los gobernadores de Antioquia los títulos mineros? ¿A la pequeña minería del nordeste Antioqueño? No, a las multinacionales y a unos personajes oscuros”.

“¿Entonces qué hace el pequeño minero? Ir detrás de la máquina de la mafia. Un dragón en el río ahí sacando lodo y él detrás a ver si consigue unos granitos de oro. Pusieron a miles de mineros a depender hoy del Clan del Golfo y de otros, porque no son los únicos”, explicó.

Asimismo, añadió: “Si ese problema no se soluciona, no solucionamos el problema de mercurio aquí en La Mojana porque el pequeño minero para sacar el oro seguirá metiéndole mercurio a la garlancha y al agua, y aquí viene a parar el mercurio y no el oro”.

“Hay que reformar el Código Minero”, insistió el Jefe de Estado.