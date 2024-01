Solicitan audiencia con Minambiente sobre megaproyecto del canal del Dique

Durante la revisión de los avances del proyecto, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, solicitó que se realice una reunión en Barranquilla donde participe la ministra de Ambiente, Susana Mohammad y representantes de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), tan pronto se tenga la certeza de si hay los estudios pertinentes, las licencias y lo que se discutió para el futuro del canal.

“El Canal del Dique es mucho más que este proyecto. Para nosotros significa no volver a sufrir una inundación, el impacto que tiene en la vida de los atlanticenses como la pesca, sus ecosistemas, el día a día de nuestra economía, la interrelación con el departamento de Bolívar. Es parte de nuestra vida, de nuestro proceso económico social, por lo tanto, es sumamente importante que se defina cuál será su futuro y que desde el Gobierno nacional se mire atentamente sobre este proyecto”, recalcó Verano.

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena de Indias, dijo que buscará trabajar junto a la empresa privada y las fuerzas vivas de la ciudad para que el proyecto del Canal del Dique aporte a la restauración ambiental de la zona que compromete los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre. Siga leyendo: En Gran Malecón del Río se delimitarán zonas para consumo de alucinógenos

“Hoy no puedo negar mi absoluta preocupación y molestia porque hay una amenaza sobre el proyecto, que se le exija licenciamiento ambiental y ha sido formalizada esa condición, lo que nos tiene que poner en alerta y luchar para que esa decisión sea evaluada con las autoridades del territorio y que esa cantidad de obstáculos que existen ahora mismo puedan desaparecer. Así que hoy como alcalde mayor de Cartagena no puedo sino decir que vamos a defender el proyecto”, sentenció Turbay.

El expresidente Ernesto Samper, quien estuvo presente en la reunión, dijo que este es el proyecto más importante desde el punto de vista de recuperación ambiental de la región Caribe que involucra a más de un millón y medio de personas. Sin embargo, la preocupación radica en el requerimiento de dicha licencia, la que cataloga como “contrasentido” porque este proyecto es para darle una restauración ambiental.

“El megaproyecto del Canal del Dique no es para construir vías, entonces no se necesitaría una licencia ambiental para salvar la naturaleza y por eso hemos acordado dirigirnos al Gobierno nacional para que reconsidere esta decisión y se dé el espacio de concertación con las comunidades, los gobiernos locales y departamentales para que sea el resultado un trabajo conjunto y no de una imposición normativa”, puntualizó el exmandatario colombiano. Le puede interesar: Capturan a alias ‘Pecho Paloma’, sindicado de asesinar a 2 hombres

El proyecto

El macroproyecto Canal del Dique consiste en la definición y ejecución de un Plan de Manejo Hidrosedimentológico para la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique.

Este se compone de cuatro componentes: estructuración y gestión, estudios y diseños, obras para disminuir el riesgo de inundación en 12 centros poblados, 2 tramos viales y 1 punto crítico, de igual manera incluye obras de esclusas y compuertas.