¡Horror! Murió mujer que golpearon en la cabeza con tabla que tenía un clavo

Dicen vecinos del sector que el hombre supuestamente no se percató que la tabla tenía un clavo y la golpeó varias veces en la cabeza y otras partes del cuerpo. La mujer no acudió enseguida al hospital local de San Onofre, si no horas después cuando notó que tenía su rostro muy hinchado. Lea también: Cayó el ‘Monstruo de la Laguna’: habría abusado sexualmente de 5 mujeres

Al parecer, el clavo que tenía la tabla con que fue golpeada le produjo una grave infección y murió a las 10 de la noche del miércoles 21 de septiembre.

El cuerpo de Yasmiri Berrío fue trasladado a Medicina Legal y de ahí será llevado a su natal San Onofre, en donde familiares y amigos le darán el último adiós.