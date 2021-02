Turista denuncia que taxista le robó las maletas en Barranquilla

El señor Hernán Rivera denunció este martes, que el lunes fue víctima del robo de sus maletas, por parte de un conductor de taxi, quien aprovechó que él y su familia se hacían una foto en la Ventana del Mundo, para irse y dejarlos allí tirados.

“Soy de Bogotá. Me encontraba visitando la Costa, primero Santa Marta y decidimos visitar Barranquilla. Eso me sucedió el día de ayer. Tomé el vehículo en la calle, como uno toma el servicio público, le dijimos que nos acercáramos hasta el Malecón, luego de ahí pasamos por la Ventana del Mundo. Estando allí decidimos con mi esposa y mi hijo tomarnos unas fotografías. Ellos llegaron hasta cerca del monumento, yo me quedé cerca del taxi, de un momento a otro el señor taxista arrancó y nos dejó sin maletas, que iban en la parte de atrás”, dijo el señor Rivera.

Anotó que, por precaución, previamente había tomado las placas del vehículo. “Con la placa pudimos identificar la empresa a la que está afiliado. Él pertenece a la Cooperativa de Choferes de Taxi-transportadores del Atlántico. El número de la placa es SXQ-001”. También dio a conocer el nombre del chofer, Jorge Enrique Ramos Arias, pero al parecer quien se quedó con las maletas fue otro.

“Lo peor de todo es que la tarjeta de propiedad se la renovaron el 25 de enero de este año. Pero es muy triste que haya conductores de taxis que hagan quedar mal al gremio de taxistas y, sobre todo, a la ciudad”, agregó.

El señor Hernán Rivera dijo que desde que le ocurrió el caso puso la denuncia ante la Policía.

APARECEN LAS MALETAS

Tras conocer la denuncia que hizo Rivera desde Bogotá a Emisora Atlántico, el conductor, de nombre Martín Ramírez, llegó hasta el medio radial y dijo que en ningún momento se trató de un robo, sino de una confusión.

Ramírez explicó que “cuando ellos se bajaron lo que hice fue rodarme porque allí no se puede parquear. Seguí dando vueltas por el rompoy y como no me vieron cuando regresaron se generó esta confusión. No se trató de un robo como se ha dicho, en realidad hubo una confusión”.

Ramírez, quien lleva 20 años prestando el servicio de taxista, dijo que en el baúl del carro quedaron dos maletas y un sombrero.

Al señor Rivera, quien hizo la denuncia ya se le informó que aparecieron las maletas, pero ahora no sabe cómo recuperarlas, porque la noche del lunes le tocó viajar a Bogotá, porque ya tenía reservado el vuelo de regreso.