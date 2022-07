8 síntomas que podrían indicar que su hijo sufre de anemia

Anemia falciforme

En este tipo de anemia, si bien existe un tratamiento que puede ayudar, la condición no tiene cura, por ello, el diagnóstico y seguimiento son claves para la calidad de vida del menor. Para realizar su diagnóstico se requieren análisis de laboratorio o estudios de diagnóstico por imágenes; “aquí el tratamiento dependerá del estado de gravedad del paciente, incluyendo medicamentos, transfusiones de sangre y, con menos frecuencia, trasplante de médula ósea” explica la doctora Araujo de ACHOP. Lea también: Anemia, la enfermedad de las mujeres

La anemia asociada al cáncer, muchas veces es un tema que genera confusión y angustia en los padres pues se cree que el hecho de tener anemia es igual a cáncer y esto no es así, por ello para hablar de cáncer, en el caso de la leucemia, no solo se involucran los glóbulos rojos, sino también otras células que no logran madurar y no tienen ninguna funcionalidad en el cuerpo, generando dolores articulares intensos, fiebres continuas de más de dos semanas, formación de moretones que indican que las plaquetas no están haciendo su función adecuada, lo cual significa que hay un problema en la médula ósea, si se presenta alguno de estos síntomas es necesario ir a un chequeo médico, para detectar qué está pasando.