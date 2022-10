Así es como la marihuana puede afectar el cerebro, según expertos

El pasado 11 de octubre, mientras se debatía el proyecto de ley que busca regular el consumo de cannabis, el representantea la Cámara por Antioquia, Daniel Carvalho -defensor de la iniciativa- hizo una declaración controversial. Lea aquí: ¿Qué le pasa al cuerpo cuando se consume marihuana?

“Hace 25 años fumo marihuana y eso no me ha impedido graduarme como ingeniero civil con las mejores notas, graduarme de dos maestrías con las mejores notas (...) y ser tres veces elegido por votación popular a diferentes cargos”, aseguró el congresista. Carvalho terminó su discurso diciendo que el consumo de marihuana no le ha hecho daño y que tampoco lo ha llevado a problemas con la ley.