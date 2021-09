Ayuno intermitente o cómo puede saltarse el desayuno de forma saludable

Hoy por hoy, el ayuno intermitente es una tendencia de salud cuya popularidad continúa en ascenso después de varios años, enfocándose principalmente en la pérdida de peso y también estando asociado a otros beneficios físicos.

Inés Sofía Morales Salcedo, PhD, nutricionista, investigadora y docente del programa de Nutrición y Dietética de la Fundación Universitaria San Martín, señala que el ayuno intermitente es un tipo de régimen que establece unos períodos definidos de tiempo en los que se permite la ingesta de alimentos. Si bien la mayoría de los planes estratégicos de alimentación o dietas se centran en el tipo de alimento que se puede consumir, la clave del ayuno intermitente radica en cuándo se come.

“La mayoría de la gente usa el ayuno intermitente con el objetivo de perder peso. Como este no exige regular el tipo de alimento ingerido o la cantidad de carbohidratos, grasas o proteínas de cada preparación, esto lo hace único frente a las dietas convencionales”, manifiesta Morales.

Así mismo, también se ha indicado que el ayuno intermitente trae beneficios adicionales a la pérdida de peso; disminuir los niveles de insulina en sangre, lo que facilita la quema de grasa, aumentar los niveles de la hormona del crecimiento humano (HGH) en la sangre, (lo que promueve la quema de grasa y el incremento de la masa muscular), estimular procesos de reparación celular, mejorar la salud metabólica y prolongar la vida útil, entre otros.

“Existen varios métodos de ayuno intermitente y generalmente se considera seguro para la mayoría de las personas; individuos en condiciones óptimas de salud mental, que no presenten trastornos de la conducta alimentaria. Sin embargo, antes de embarcarse es un régimen como este, es fundamental consultar y permanecer bajo la observación de un profesional de la salud o un nutricionista dietista”, advierte Morales.

Seis populares métodos de ayuno intermitente

1. Método 16/8

El método 16/8, implica ayunar cada día durante aproximadamente 16 horas y restringir la ventana de alimentación a cerca de ocho horas. Durante las ocho horas aproximadas, se pueden incluir dos, tres o más comidas. Por ejemplo, si la última ingesta es a las 8 p.m., se evita comer hasta el mediodía del día siguiente.

Durante el ayuno se puede beber agua, café y otras bebidas sin calorías, lo que ayudar a calmar la sensación de hambre. Así mismo, es muy importante comer principalmente alimentos saludables.

2. La dieta 5:2

La dieta 5:2, eficaz para perder peso, implica comer normalmente durante cinco días a la semana, restringiendo la ingesta a 500-600 calorías durante dos días a la semana. Este método sugiere que las mujeres ingieran 500 calorías y los hombres 600. Un ejemplo puede ser comer normalmente todos los días de la semana, excepto los lunes y jueves. Durante esos dos días, las mujeres consumen dos comidas pequeñas de 250 calorías cada una y los hombres dos comidas de 300 calorías cada una.

3. Eat Stop Eat (Coma. Pare. Coma)

El método Eat Stop Eat, implica un ayuno de 24 horas, una o dos veces por semana. El ayuno desde la cena de un día hasta la cena del día siguiente, equivale a un ayuno completo de 24 horas. Durante el ayuno se permite consumir agua, café y otras bebidas sin calorías, mas no alimentos sólidos.

Si se opta por este régimen se debe ingerir la misma cantidad de comida que si no se hubiera estado ayunando. La desventaja potencial de este método radica en que un ayuno completo de 24 horas puede ser bastante difícil para muchas personas. Se recomienda comenzar esta práctica con 14 a 16 horas, e ir incrementando.

4. Ayuno día de por medio

Este método propone ayunar día de por medio. Hay varias versiones diferentes del mismo; algunos de ellos permiten ingerir unas 500 calorías, durante los días de ayuno. Un ayuno completo cada dos días puede parecer bastante extremo, por lo que no se recomienda para personas que aún no hayan practicado ayunar. Puede resultar insostenible a largo plazo.

5. La dieta del guerrero

Esta dieta implica consumir pequeñas cantidades de frutas y verduras crudas durante el día, y por la noche tener una gran cena. Un festín en la noche, dentro de una ventana de alimentación de cuatro horas. La dieta del guerrero fue una de las primeras dietas populares en incluir una forma de ayuno intermitente. Las opciones de alimentos sugeridos por este régimen son bastante similares a las de la dieta paleo, la cual suele incluir en su mayoría alimentos integrales y sin procesar.

6. Saltarse una comida de manera espontánea

Una opción que puede ser viable para muchos, es saltarse las comidas de vez en cuando, por ejemplo, si no se tiene hambre o se está demasiado ocupado o entretenido en otra actividad.

Si un día no se tiene suficiente hambre en la mañana, es posible omitir el desayuno y simplemente almorzar y cenar saludablemente. Es básicamente un ayuno intermitente espontáneo.

"El ayuno intermitente es una herramienta de pérdida de peso que funciona para algunas personas, pero no para todos; no se recomienda para aquellos que tienen o son propensos a padecer trastornos alimentarios y podría ser un problema potencial para quienes presentan otros problemas de salud. Además, no se recomienda ingerir alimentos ultraprocesados en os tiempos que se permite la ingesta de alimentos", concluye Morales.