Besar a un niño en la boca puede ocasionar una “validación” peligrosa

En el recinto no hubo reproche alguno a la actuación del Dalai, Tenzin Gyatso, sino risas y aplausos. Contrario es lo que se vive en redes sociales, donde no cesa el repudio y ha vuelto el debate: ¿Es bueno o malo besar a un niño en la boca?

Besar o no a los niños en la boca. Este es un tema muy controversial que genera enorme debate y se ha agitado en los últimos días con lo sucedido entre el Dalai Lama, líder del budismo tibetano, y un niño indio.

“No me gusta rotularlo como “bueno o malo”, o adquirir una posición desde la “ciencia”, porque no es el caso. De hecho, hay diferentes posturas y en el fondo pueden tener argumentos válidos”, aseguró.

Explicó que “hay quienes simplemente lo consideran como una forma de comunicar afecto a los hijos, totalmente normal y saludable, algo absolutamente natural, indicando que el morbo lo coloca el adulto, e incluso algunos padres argumentan que nadie puede venir a indicarles cómo expresar o no afecto a sus hijos, y consideran este tema dentro de esas “opiniones no pedidas sobre crianza”; para otros por su parte es inconcebible, y hablan de repercusiones a nivel emocional, social, psicológico para los niños”.

La especialista psicología clínica cognitivo-conductual admitió que “la realidad es que no hay un estudio concluyente sobre el tema, no existen estudios científicos que demuestren que estos besos tengan efectos negativos en el desarrollo emocional, no hay una investigación que permita brindar respuesta sobre repercusiones claras, específicas, concretas”.

No obstante, no recomienda dar besos a los niños en la boca.