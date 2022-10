¿Cómo sé si tengo una enfermedad de transmisión sexual?

Todos somos vulnerables a estas enfermedades y a los síntomas que provocan, independientemente de su estado civil, así que el hecho de asumir que su pareja sexual no tiene una afección de transmisión sexual no es una protección.

Las enfermedades de transmisión sexual no solo se transmiten por el contacto directo entre genitales, también puede ocurrir si mantiene relaciones sexuales orales y anales.

Sin embargo, ningún método es infalible. Por esa razón, los especialistas recomiendan que, si sospechas que te contagiaste de una ETS o has estado expuesto a una, ve a consulta lo más pronto que puedas. Además, aconsejan que le informes a tu pareja, de esta manera también podrá ser evaluada y recibirá tratamiento de forma oportuna.

Lo ideal es que antes de establecer este tipo de vínculos, tú y tu pareja hablen sobre el tema y se sometan a los exámenes de detección, los cuales se deben realizar cada 3 meses. De esa manera, podrán estar seguros de no contraer una ETS.

Síntomas

De acuerdo con MedLine Plus, el servicio de información en línea de la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU., las ETS no presentan síntomas en todos los casos, usualmente suelen ocasionar síntomas leves. A causa de esto, es posible estar infectado y no saberlo, lo que aumenta el riesgo de propagación. Lea: ¿Qué sirve para tratar y evitar el herpes labial?

Estos son algunos de los síntomas que se pueden presentar en caso de tener una enfermedad de transmisión sexual:

- Secreción inusual en el pene o la vagina.

- Llagas o verrugas en los genitales.

- Micción frecuente o dolorosa.

- Picazón y enrojecimiento en los genitales.

- Ampollas o llagas en la boca o alrededor de ella.

- Olor vaginal anormal.

- Picazón, dolor o sangrado anal.

- Dolor abdominal.

- Fiebre.

Cuando las enfermedades de transmisión sexual no se tratan a tiempo, puede aumentar el riesgo de contagiarse de otras ETS como el VIH. Lea también: Los juegos sexuales son un riesgo para contraer enfermedades

“Esto sucede porque una infección de transmisión sexual puede estimular una respuesta inmunitaria en el área genital o provocar irritación: cualquiera de las dos situaciones puede aumentar el riesgo de transmisión del VIH”, explican expertos de la Clínica Mayo..