¿Cuánto tiempo debe durar un niño en el celular? Esto dice una experta

La adopción del teléfono móvil es inferior, pero siete de cada diez menores disponen de este dispositivo, al que acceden desde los 11 años y uno de cada tres está enganchado a las redes sociales, a las que se conectan todos o casi todos los días, según una investigación de Unicef.

A medida que los niños crecen y pasan más tiempo con la tecnología digital, experimentan más aspectos positivos y negativos. Por ello, preocupa, cada vez más, el impacto que pueda tener sobre su bienestar un uso excesivo. "Lo que tenemos que trasladar a las familias es que no hay una manera de dar un móvil a los niños y que tendremos que ver cada caso de forma individualizada y que cuanto más tarde, mejor", ha señalado la especialista.

Con respecto al tiempo de uso de las pantallas, la doctora Ruiz Salmerón ha explicado que la recomendación incluye que: para menores de dos años no hay un tiempo seguro, por lo que no deben usarse, ya que esto puede afectar a su neurodesarrollo; de dos a cinco años, no se deben usar más de una hora; y, a partir de los cinco años, no se deben tener más de dos horas de ocio digital.