¿De acuerdo con el impuesto a bebidas endulzadas? Políticos ‘no saben’

Red PaPaz lanza una estrategia digital que busca preguntarles al Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, a los Congresistas y a sus partidos: de qué lado están frente al impuesto saludable a las bebidas endulzadas.

Afirman que estar del lado del #ImpuestoSaludableYa a las bebidas endulzadas es estar al lado de la niñez, de la salud, de los más vulnerables, de los derechos humanos, del impulso a la economía y del cierre de brechas sociales. Esta medida respaldada por la mejor evidencia científica, sin conflicto de interés, y por organismos como la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, UNICEF, FAO, la OCDE e incluso la CEPAL, ha presentado evaluaciones robustas sobre los costos de la malnutrición para los países, concluyendo sobre la importancia de tomar medidas para reducir la obesidad y enfermedades no transmisibles, incluyendo el impuesto a las bebidas azucaradas.

Esta estrategia se impulsa en una coyuntura en la que se llevaron a cabo dos debates de la Reforma Tributaria, uno en Cámara y otro en Senado, que pasaron totalmente desapercibidos para la opinión pública. La proposición al #ImpuestoSaludableYA no quedó incluida porque NO estaba avalada por el Gobierno. Así mismo, hoy, faltando muy pocos días para el debate final, no sabemos si este impuesto estará en la ponencia, o si el Ministro de Hacienda y los partidos le darán el aval a la proposición que vienen firmado varios Congresistas, de manera independiente, para que se incluya este impuesto en la Reforma Tributaria.

Para Luis Fernando Gómez, Médico Salubrista y profesor de la Universidad Javeriana, y Mercedes Mora, nutricionista y profesora de la Universidad Nacional, existe una larga trayectoria histórica en la aplicación de impuestos a productos derivados del tabaco y a bebidas alcohólicas, la cual ha tenido impactos significativos en la reducción de la mortalidad y carga de enfermedad atribuibles a estos productos. A partir de estas experiencias, y de la evidencia obtenida en varios países latinoamericanos, varios países han aprobado medidas tributarias para desestimular el consumo de bebidas endulzadas, con resultados prometedores para la salud poblacional. Los impuestos a estos productos son particularmente efectivos en reducir su ingesta y mejorar la salud de los consumidores de bajos estratos socioeconómicos, debido a que estos grupos poblacionales son más sensibles a los incrementos de precios. Diversos estudios indican que las personas de bajos ingresos sufren de manera desproporcionada las consecuencias negativas para la salud de la obesidad y de las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas. (Puede leer: Tenderos piden al Gobierno no aprobar impuesto a las bebidas azucaradas)

Para Martha Yaneth Sandoval, economista y experta en políticas públicas en salud, la evidencia libre de conflicto de interés ha demostrado que en países donde se ha implementado, el impuesto a las bebidas azucaradas no acabó ni con las tiendas de barrio, ni con los empleos; por el contrario, si Colombia continúa retrasando la adopción de esta medida, los costos para el país serán muy altos tal y como ha sido evidenciado por la OCDE, según la cual la epidemia de sobrepeso y obesidad, reduce la esperanza de vida y tiene un impacto económico negativo, expresado en una pérdida del 3,3 % del producto interior bruto (PIB) en los países de la OCDE.

En Bolívar

“Desde Red PaPaz estamos trabajando muy duro para que el impuesto saludable a las bebidas endulzadas sea incluido en la Reforma Tributaria; sin embargo, estamos a muy poco tiempo del debate y hasta este momento, 204 congresistas y el Ministro de Hacienda Jose Manuel Restrepo aún no se han pronunciado frente a su postura”.

Según RedPaPaz, en Bolívar estos son los congresistas que aún no se han pronunciado frente a su posición:

Silvio José Carrasquilla Torres, Laura Ester Fortich, Lidio Arturo García, Jorge Enrique Bennedetti, Karen Violette Cure Corción, Daira de Jesús Galvis Méndez, Yamil Hernando Arana Padaui y Emeterio José Montes De Castro.