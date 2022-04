Día Mundial de la Actividad Física: consejos para empezar a ejercitarse

En 2002, la Organización Mundial de la Salud OMS solicitó a sus Estados miembros conmemorar el 6 de abril el Día Mundial de la Actividad Física, con el objetivo de promover el movimiento físico en los diferentes entornos, y para todas las edades, y así fomentar el bienestar, la salud y el desarrollo social. Igualmente, en Colombia, en el decreto 642 de 2016 de COLDEPORTES (hoy Ministerio del Deporte) se declaró el 6 de abril como “Día Mundial de la Actividad Física” y “Día internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz”. Lea aquí: Mujeres y deporte: 7 beneficios de entrenar la fuerza física

La inactividad física fue definida por la Organización Mundial de la Salud, OMS, como el cuarto factor de riesgo para las enfermedades no transmisibles. En el mundo, uno de cada cuatro adultos y tres de cada cuatro adolescentes (de 11 a 17 años) no cumplen las recomendaciones mundiales relativas a la actividad física establecidas por la OMS y Colombia no es la excepción.

Por esta razón el doctor, Ivan Dario Escobar, Coordinador de la Red Colombiana de Actividad Física, explica qué es lo que debe hacer una persona para mantener hábitos saludables incluyendo la actividad física.

1. Mantener una buena alimentación. Tener una alimentación balanceada le ayudará a evitar el sobrepeso, por ende, algunas condiciones asociadas a esta enfermedad. Le puede interesar: Mejora tus hábitos y cumple objetivos con estos 5 pasos

2. Dejar el sedentarismo. Es fundamental reconocer la actividad física como herramienta importante para controlar, mantener y mejorar la salud, teniendo en cuenta entre sus múltiples beneficios: una mejor condición cardio - pulmonar, muscular, el fortalecimiento del sistema inmune, la reducción de los niveles de estrés y ansiedad.

3. Acudir a un especialista. Si tiene una condición que le impida realizar actividad física o deporte, para que sea él quien le aconseje cual es el tipo de ejercicio ideal para usted. Como es el caso de pacientes diabéticos o con problemas en las articulaciones.