El COVID sigue en Cartagena: Si vacunas a tu hijo, lo proteges de agravar

Aplicar a los menores entre los 3 y los 11 años una primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y regresar 21 días después por la segunda, esa es la tarea que padres de familia deben cumplir para disminuirles el riesgo de contagio y de enfermar gravemente por el virus. No obstante, en Cartagena esta misión ha quedado a medias.

La líder del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del Dadis, Nibia Salas, precisó que aunque 139 mil menores en esas edades han acudido a ponerse la primera dosis, representando una cobertura superior al 90% en esta población, solo 90.500 volvieron por la segunda dosis, es decir, apenas el 59% completó el esquema.

“Generalmente, sucede eso con las vacunas. Las personas van y se aplican las primeras dosis. Luego, para las segundas, hay que corretearlas. A las mamás las hemos captado en CDI (Centros de Desarrollo Infantil) y comunidades, pero para las segundas dosis no se han presentado, no permiten o no las encontramos en casa. Las estamos motivando a que les pongan a los niños sus segundas dosis, para que realmente hagan la inmunidad que pueda contrarrestar la enfermedad”, explicó Salas. Lea: ¡Sin excusas!: vacune a sus hijos y prevenga graves enfermedades