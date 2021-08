El novedoso estudio sobre salud mental que se realiza en Cartagena

Una de cada cuatro personas que habitan este mundo ha padecido o padecerá algún tipo de trastorno mental y en esta sala de entrevistas hay cuatro personas conmigo: “Eso quiere decir que uno de nosotros padecerá alguna enfermedad mental o quizá ya la ha padecido y no lo sabe. Que ignoremos el problema no quiere decir que no exista”.

Las palabras de la médica Nohora Cristina Ayola son tan contundentes que justifican la importancia de que Cartagena haya sido incluida en la investigación internacional Poblaciones Subrepresentadas en Estudios de Asociaciones de Enfermedades Mentales (Pumas, siglas en inglés). Ella, de 28 años, es la subdirectora científica de la clínica Cemic y la directora para el Caribe de Pumas. El estudio incluirá a mil habitantes de nuestra ciudad y se realiza gracias a una asociación entre la Universidad de California (Los Ángeles, EE. UU.) con la Universidad de Antioquia y la clínica Cemic, financiado a través de Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés).

¿Qué implica el estudio?, ¿para qué sirve? La doctora Ayola nos cuenta las claves: