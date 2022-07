En desarrollo: herramienta detecta nuevas variantes de la COVID-19

Analizar las aguas residuales es la forma más barata, rápida y precisa de detectar un posible aumento de la incidencia del COVID-19. Sin embargo, la mayoría de los métodos agrupan todos los tipos de SARS-CoV-2 y los ven como uno solo, pero “Freyja” va a cambiar las cosas.

Y es que, con una pequeña cantidad de aguas residuales sin tratar (un par de cucharadas), este algoritmo es capaz de determinar con precisión cuántas variantes del virus circulan entre la población e identificar las nuevas variantes hasta catorce días antes que las pruebas clínicas tradicionales. Lea aquí: Aumentó la incidencia de 2 linajes de ómicron, según el INS

De hecho, el grupo que ha desarrollado “Freyja” -científicos de Scripps Research y de la Universidad de California en San Diego (EE.UU.), en colaboración con la alianza San Diego Epidemiology and Research for COVID Health (SEARCH)- detectó la variante ómicron en las aguas residuales de San Diego once días antes de que se notificara clínicamente por primera vez.