Enfermedades de las encías, un mal que nos roba la sonrisa

Cada día el ser humano es más conocedor de las enfermedades, sus causas y posibles tratamientos, pues el internet, los medios de comunicación y el voz a voz entregan información al respecto. A pesar de ello, en cuanto a la salud bucal, los expertos aseguran que aún hace falta mayor conciencia frente a su importancia y conocimiento sobre las diversas enfermedades que la pueden afectar, así como su influencia en la salud en general y la calidad de vida.

Las enfermedades de las encías son un problema de salud pública a nivel global por su alta prevalencia, y porque generan daños físicos e impactos emocionales, que son evidentes en las personas, además que su tratamiento en etapas avanzadas tiene un alto costo. Sin embargo, estas enfermedades son prevenibles en sus etapas iniciales, con cuidados de higiene oral y visitas al odontólogo para llevar el control de los síntomas o signos de alarma y atenderlas a tiempo.

Las enfermedades de las encías más comunes son la Gingivitis (inflamación de los tejidos blandos que recubren los dientes) y la Periodontitis (inflamación avanzada de la encía y los tejidos de soporte de los dientes) con riesgo de pérdida de éstos y afectación de funciones básicas como la masticación, la fonación, la deglución, entre otras. Esto toma relevancia frente al análisis de cómo lograr una salud general más allá de tener unos dientes blancos y completos, pues según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 80% de la población mundial padece enfermedad periodontal; un estudio realizado en Bogotá y 8 ciudades de América Latina en 2018 afirma que la prevalencia de la Gingivitis en población adulta es del 96%; en Colombia; de acuerdo con el ENSAB IV, la mayor parte de la población en el país (61.8%) evidencia periodontitis en sus diferentes grados de severidad, siendo la más frecuente la periodontitis moderada; y por último, diversos estudios afirman que la periodontitis es la sexta enfermedad más prevalente en el mundo.

“La comunidad debe tener presente que, si sangran las encías, están inflamadas, siente mal sabor, presenta movilidad dental o ve que sus dientes cambian de posición, puede tener enfermedad de las encías llamada Enfermedad Periodontal y debe consultar a su odontólogo. Además de la falta de una correcta y suficiente higiene oral, el riesgo de desarrollar enfermedad periodontal aumenta con el stress, con el consumo de cigarrillo entre 2.8 a 4.5 veces más, se incrementa en los pacientes inmunocomprometidos, en aquellos con deficiencias nutricionales y quienes no realizan tratamientos oportunos y de mantenimiento” explica el doctor Andrés Felipe Vieira, presidente de Asociación Colombiana de Periodoncia y Oseointegración, ACPO.

Las encías son parte fundamental de la salud bucal, pues son ellas quienes soportan nuestros dientes firmes y seguros para cumplir con diferentes funciones y permitirnos disfrutar de una sonrisa bonita y completa, por ello, además de prevenir la aparición de caries dental, un correcto cepillado acompañado del hilo dental y el enjuague bucal, son la primera acción preventiva a nuestro alcance que protege la salud de nuestras encías, evitando la acumulación del sarro y la placa dental, que con el tiempo pueden generar la inflamación y pérdida de los tejidos de soporte de los dientes.

Las personas pueden pasar por alto algunos síntomas para tratarlos a tiempo, de ahí la importancia de una visita periódica al odontólogo, la cual debe realizarse mínimo dos veces al año o al momento de evidenciar alguna anomalía; en el contexto de la pandemia las medidas de bioseguridad y protocolos aplicados por los servicios de odontología permiten no dejar de lado la salud de nuestra boca, accediendo a atenciones preventivas y de control seguras que nos ayudarán a evitar o a tratar las enfermedades de las encías adecuadamente, pues éstas sin atención pueden derivar en procedimientos o cirugías complejas y dolorosas.

“Es necesario resaltar la importancia que tienen los pacientes y los profesionales del área de la salud oral en el control de las bacterias que llegan a la boca y que juegan un papel determinante en el desarrollo de patologías en cavidad oral como lo son la Gingivitis, Periodontitis, Peri-implantistis, pues éstas conllevan a la perdida de dientes e implantes dentales, siendo no solamente las causantes de procesos inflamatorios locales, si no también de infecciones que contribuyen al desarrollo de otras enfermedades en el organismo. La enfermedad periodontal es un factor de riesgo para la presencia de enfermedad cardiovascular, diabetes, nacimientos pre términos con bajo peso al nacer, artritis reumatoidea y el alzheimer. La salud periodontal también genera beneficios sistémicos para la calidad de vida de los pacientes, por ello no solo es tratar las encías, sino generar acciones de promoción y prevención que aporten a la salud general” comenta el doctor Vieira.

Desde el sector odontológico se busca reforzar el mensaje de asumir la prevención como un estilo de vida saludable, recordando a los colombianos que tenemos Razones para Volver, a sonreír, al odontólogo, a atender nuestra salud bucal, a pesar de las nuevas condiciones y rutinas, con seguridad, tranquilidad y confianza.