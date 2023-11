¿Eres un bebedor ocasional o estás adicto al alcohol? Atento a estas señales

El consumo ocasional de alcohol es una práctica socialmente aceptada y, a menudo, parte integral de celebraciones y encuentros sociales. Sin embargo, para algunos, lo que comienza como un hábito aparentemente inofensivo puede evolucionar silenciosamente hacia una adicción insidiosa.

¿Cómo saber si has cruzado la línea y te has convertido en víctima de la dependencia al alcohol? Aquí te presentamos algunas señales críticas a las que deberías prestar atención.