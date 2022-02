Esto es lo que debe hacer en caso de tener una cortada

Ahora bien, una cortada con un cuchillo puede ocurrirle a cualquiera. Mientras no sea profunda, será más fácil de manejar, pero ¿qué pasa si es una herida grave?

Muchas veces pasamos por alto el cuidado que hay que tener con los utensilios de cocina, pues, en caso de no utilizarlos de la manera correcta, podrían ocasionar accidentes, por ejemplo: cortando alimentos con un cuchillo. Independientemente de su filo, una cortada con esta herramienta de cocina podría tener un desenlace fatal, ya sea por no tener buena técnica o por un simple despiste. Lea aquí: Consejos para curar vejigas o ampollas

4. Mantenga la herida debajo del agua del grifo. Hacer esto disminuirá el riesgo de tener una infección.

5. Lave con jabón la zona que rodea la herida. Evite que entre el jabón en la herida. Además, no utilice agua oxigenada ni yodo, que pueden irritar. Quite cualquier suciedad o restos con pinzas previamente limpiadas con alcohol. Consulte con el médico si no puedes quitar todos los restos.

6. Aplique un antibiótico o vaselina. Aplique una capa fina de ungüento antibiótico o vaselina para mantener húmeda la superficie y ayudar a evitar la formación de cicatrices. En algunas personas, determinados ingredientes que se encuentran en algunos ungüentos pueden causar una erupción cutánea leve. Si aparece una erupción, suspenda su uso.