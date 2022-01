Estudio: Vacunarse y haber tenido COVID da mayor protección

Un estudio en Estados Unidos que comparó la protección entre haber tenido COVID-19 y estar vacunado concluyó que vacunarse es la forma más segura para prevenir la enfermedad nuevamente.

El estudio revisó infecciones en Nueva York y California el verano y otoño pasados y encontró que la gente que estaba vacunada y había superado una infección de COVID-19 tenían la mayor protección.

Pero la gente que no estaba vacunada y tuvo la infección estaba cerca. Para el otoño, cuando la variante delta se volvió dominante y aún no se ofrecían las dosis de refuerzo de manera generalizadas, esas personas tenían diagnósticos más bajos que las personas vacunadas que no habían enfermado previamente de COVID-19. (Lea aquí: El efecto nocebo: los síntomas de las vacunas anticovid)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés), que publicaron el estudio el miércoles, destacaron varias advertencias a la investigación. Y algunos expertos externos se mostraron cautelosos con las conclusiones y recelosos de cómo podrían interpretarse.