$!¡Inspiradora!: Mujer de 53 años logra ser madre tras 25 años de tratamientos

Tras algunos intentos fallidos la pareja regresó a Escocia y fue allí, cuando las pruebas no mostraron complicaciones, que se les diagnosticó “infertilidad inexplicable”. Y es que jamás encontraron la razón por la cual no podía quedar embarazada.

Pero tampoco obtuvieron éxito y pasaron a la fertilización in vitro. “Cada vez que fallaba estaba absolutamente devastada. Era como una muerte. Me bajaba durante un par de semanas, pero luego me levantaba y decía “bien, si quieres a este bebé, actúa con calma”. Traté de olvidarme de los fallidos como si hubiera comenzado de nuevo”, expresó Helen. Lea: Día Mundial de la Fertilidad: ¿deseas postergar la maternidad?

Más de una década después de su viaje por la fertilización in vitro, escuchó a un consultor escocés hablar sobre infertilidad y decidió mudarse de clínica. Pero quedó destrozada cuando el consultor le confirmó que su matriz estaba severamente inclinada y le dijo que creía que todas sus otras transferencias de embriones habían sido “desperdiciadas”.

Entonces --señala Daily Mail-- decidió que su única oportunidad de convertirse en madre era aceptar finalmente usar óvulos de donantes, pero a pesar de crear 10 embriones fuertes, recibió la noticia aplastante de que todos habían muerto.