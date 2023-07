La enfermedad que puede causar comer carne cruda o poco cocida

El consumo de carne mal cocida puede provocar infecciones y riesgos para la salud, de acuerdo con lo que dicen los expertos. Por ejemplo, al ingerir carne de animales infectados, se corre el riesgo de contraer una infección en el intestino por tenia, según información de MedlinePlus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Aunque la infección por tenia generalmente no presenta síntomas, algunas personas pueden experimentar molestias abdominales y notar la presencia de segmentos de la lombriz en sus deposiciones.

Además, la investigación “Antimicrobials in Agriculture and The Environment: Reducing Unnecessary Use and Waste” advierte que el consumo de carne cruda o poco cocida puede llevar a la exposición de bacterias resistentes a los antibióticos, lo que podría suponer un riesgo para la salud humana.