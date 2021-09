La razón por la que debería importarte el color de la llama de tu estufa

La estufa es una de las fuentes de monóxido de carbono (CO) de nuestra vida cotidiana, así como los calentadores y motores de los vehículos, etc., y es importante no perderlo de vista pues se trata de un gas potencialmente mortal. Estos son algunos puntos claves para evitar intoxicaciones por CO:

Ojo con las señales:

Según explicó la Secretaría de Salud de Bogotá, el CO se dispersa muy fácilmente, es difícil de detectar porque no tiene olor, ni color, ni sabor y no irrita los ojos ni la nariz, así que debes tener en cuenta que se puede manifestar mediante diferentes señales:

- El hollín (coloración negra en los techos, en las paredes e inclusive en las ollas donde se preparan los alimentos).

- Llama amarilla o rojiza en los electrodomésticos a gas.

- Las plantas se marchitan rápidamente.

- Las mascotas, sobre todo las pequeñas, se enferman o llegan a morir.