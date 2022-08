La vitamina C ahora se aplica en el rostro

Solía creerse que el skincare era algo relacionado solo con tener una mejor apariencia, pero hoy existe una mayor conciencia respecto de su relevancia, en adultos y jóvenes. Quienes han visto dramas coreanos se maravillan con la piel perfecta de las asiáticas, pero en occidente es difícil seguir rutinas con varios productos.

Según el informe “Belleza Post Pandemia” de Avon, solo el 10% de las mujeres utilizan más de 5 productos diarios para el cuidado de la piel, mientras que el 64% no utilizan más de 3. La vitamina C para el rostro es la última tendencia que llama la atención. (Lea aquí: Precios, fecha y más: Festival del Coctel de mariscos cartagenero)

La dermatóloga, Ana María Amaya afirma que “existen varias formas de vitamina C que se utilizan en los productos para el cuidado de la piel y que aportan diferentes beneficios a la misma. Por ejemplo, el ácido ascórbico presente en sérum es una forma de vitamina C pura y eficaz, que actúa como antioxidante lo que significa que ayuda a defender la piel del daño de los ‘radicales libres’, que atacan la elastina y el colágeno”. La vitamina C no se produce de forma natural en el cuerpo, por ello se recomienda incorporarla en nuestra rutina. Amaya además aclara: