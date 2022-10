Las famosas que le han ganado la batalla al cáncer de seno

Angelina Jolie

El caso de la actriz de estadounidense es especial, pues no ha padecido cáncer de mama, pero como una forma de prevenir esta enfermedad se sometió a una doble mastectomía hace varios años.

La artista tomó esta decisión como consecuencia de los antecedentes familiares de esta enfermedad y la presencia en su organismo del gen defectuoso (BRCA1). Lea aquí: El dilema de Angelina Jolie

“Cuando supe cuál era mi situación, decidí tomar la iniciativa y reducir al mínimo los riesgos. Decidí someterme a una mastectomía preventiva doble. Por eso animo a cualquier mujer con antecedentes a que se deje asesorar por expertos en la materia, para que pueda tomar una decisión con toda la información en su poder. No me siento menos mujer. Me siento más fuerte por haber tomado una decisión importante que no disminuye mi feminidad”, explicó Angelina Jolie para ‘The New York Times’.