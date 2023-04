Lo que hay detrás de audio viral sobre supuesta muerte por diclofenaco

“Hay un lote de diclofenaco en Barranquilla que está saliendo malo, al parecer tiene una bacteria. No compren diclofenaco para nada, no se lo coloquen. Si van a una clínica, hospital o lo que sea por Urgencias, no permitan que les coloquen un diclofenaco”. Con esta advertencia se inicia un audio que circula por WhatsApp y que comenzó a generar temor en la Costa Caribe y en el país.

Y agrega: “Todavía no entendemos por qué estas cosas no están en un medio o no están circulando a la luz pública para prevenir a la gente, pero toca así. Cuando uno se entera o es un caso cercano es que uno puede mandar este tipo de audios y ya entiendo por qué circulan este tipo de audios, por eso mismo, porque lo ocultan y no entiendo todavía por qué”. Lea: Investigan muerte de una persona por posible aplicación de un medicamento

La mujer insta a su madre y a su familia a “eliminar el diclofenaco del repertorio de medicamentos que se usan en casa” y a difundir su mensaje.