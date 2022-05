Lo que necesitan los pacientes con asma en Colombia

Darío Londoño, neumólogo.

5. Educación, los pacientes no están muy bien informados de la naturaleza, origen, causas y manejo del asma, desconocen cómo es la enfermedad, como se manifiesta, cuando y porqué hay que consultar. Suelen tener ideas erróneas acerca de la utilidad de los medicamentos, los consideran dañinos, que causan efectos secundarios, y usan el medicamento por muy poco tiempo. En la mayoría de los casos los suspenden o no los vuelven a utilizar.

4. Confirmación de los diagnósticos, sabemos que el asma es una enfermedad que se confirma por medio de pruebas de función pulmonar, como la espirometría y muchas veces esta no está disponible en algunos sitios, o no se las logran hacer, no hay quien las sepa hacer o no hay equipos. Le puede interesar: 3 claves para cuidar los pulmones de enfermedades respiratorias

Desafiando mitos, la historia de Eliana

Dos semanas más tarde de su nacimiento Eliana León tuvo neumonía. Ni ella, ni su familia se imaginaron que en su juventud sería diagnosticada con asma. “Uno siente que envejece joven” afirma al recordar cómo se sintió cuando le dieron esta noticia, mientras vivía en el Reino Unido. Al comienzo tuvo muchos temores, en ese momento se dedicaba a la fabricación de cerámicas, un oficio que le apasiona y que no estaba dispuesta a perder por su condición. Además, se daba cuenta que a su alrededor había personas que comenzaban a limitar sus actividades, el ejercicio y su vida normal por el temor a sufrir un episodio de asma. Lea también: Padres: atentos a las infecciones respiratorias en los niños

A su regreso a Colombia conoció la labor de la Fundación Colombiana para Fibrosis Quística y otras enfermedades respiratorias, FIQUIRES, en la que aprendió sobre el tratamiento del asma y la importancia de tener una vida activa. Actualmente Eliana está convencida de la necesidad de la adherencia al tratamiento y de ser rigurosa con aquellas rutinas que garantizan que su asma esté a raya. Además, sabe que su constancia, hoy en día le permite disfrutar del ciclismo, tener a su gata Policarpa, dirigir su propio taller de cerámica y llevar una vida desafiando los mitos frente al asma.

“En pandemia me dio una fuerte crisis y yo estaba aburrida del tema, un día, un amigo me dijo porque no intentas montar bici, me arriesgué y comencé en una bicicleta estática por tiempos cortos, luego salí a las calles a montar y ahora subo a Patios y al Verjón, en las afueras de Bogotá. No lo logro en los mejores tiempos, pero llego a mi propio ritmo. “El ejercicio salvó mi vida” afirmó Eliana León ceramista diagnosticada con asma.