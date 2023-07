Los dolores que no deben tratarse con analgésicos

Los opioides no deben recomendarse para el dolor agudo de espalda y cuello”.

Christine Lin, autora del estudio.

Los resultados han sido lo suficientemente inquietantes como para que los investigadores llegaran a la conclusión de que “hemos demostrado claramente que no hay ningún beneficio en recetar un opioide para el control del dolor en personas con dolor agudo de espalda o cuello y, de hecho, podría causar daño a largo plazo, incluso con un tratamiento de corta duración”, señala Lin.

“Los opioides no deben recomendarse para el dolor agudo de espalda y cuello. Ni siquiera cuando otros tratamientos farmacológicos no se pueden prescribir o no han sido efectivos para un paciente”, concluyó.