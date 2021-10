¿Métodos anticonceptivos? ¡Hablemos de ellos!

En Colombia, según estudios científicos, menos del 10% de los embarazos son planeados. A nivel global, los embarazos no planificados afectan a aproximadamente 121 millones de mujeres al año. Un estudio de 2019 informó que más de mil millones de mujeres en todo el mundo tienen necesidad de planificación familiar, pero, para 270 millones de éstas, el acceso efectivo a los métodos modernos no está cubierto. Un embarazo no planificado puede afectar a cualquier mujer independientemente de donde esté ubicada, su origen social o económico.

La Dra. Sandy Milligan, directora de Investigación y Desarrollo de Organon, señaló que: “Aunque hemos sido testigos de grandes progresos en el ámbito de la salud reproductiva, las tasas de embarazos no planificados en todo el mundo siguen siendo elevadas”.

Es por esto que en el Día Mundial de la Anticoncepción se debe hablar del tema, empoderando a las mujeres a través de la educación, información, empatía y diálogo para ayudar a reducir los embarazos no planificados.

En Colombia

La Dra. Diana Henao Médica especialista en medicina familiar de la Universidad del Valle, Sexóloga clínica y educadora sexual y miembro fundador de la Asociación Colombiana de Sexología “ACSEX”, señaló que en Colombia, dentro del portafolio de los métodos anticonceptivos existe una gama muy amplía, empezando por los métodos naturales, los de barrera y hormonales.